Insomnie : les couettes lestées pour lutter contre l'anxiété et mieux dormir

Ce matin du jeudi 8 octobre, on décide de rester sous la couette. Mais attention, une couette de plusieurs kilos. Avez-vous remarqué ce besoin qu'on a de dormir couvert, même si on n'a pas froid ? Sous une couette, une couverture.

Dans nos régions, c'est culturel, depuis la nuit des temps et les peaux de bête. Et les canicules récentes n'y changent rien, on aime bien garder au moins un drap. C'est aussi un vieux souvenir de notre vie intra-utérine. "Quand le bébé naît, explique une pédopsychiatre, il n’est plus limité dans ses mouvements par le ventre de sa mère donc il n’arrive pas à s’endormir s’il n’est pas tenu ou enveloppé". D’où l’emmaillotement, le succès des turbulettes et notre penchant pour le dodo emmitouflé.

Mais pour certaines personnes, dormir couvert ce n'est pas juste une question de confort, c'est tout simplement vital.

Une solution contre l'anxiété

Pierre, 42 ans et très mauvais dormeur. Il a tout essayé : des somnifères bien costauds, des anxiolytiques contre ses angoisses. Rien à faire. Et puis il y a deux ans, il découvre les couvertures lestées. Ce sont des couettes matelassées remplies de billes de verre ou de plastique. À la base, elles ont été inventées pour les personnes autistes, ça calmait leur stress. Mais le phénomène gagne désormais l'insomniaque de base.

Comme Pierre, qui a bien réfléchi parce que ce n'est pas donné quand même : entre 150 et 300 euros. D'après les spécialistes, il faut viser une couette qui fait un dixième de votre poids. Pierre a pris la plus lourde, 12 kilos. Et dès les premières nuits, c'est le miracle. "On se sent comme un écureuil dans son arbre sous ses feuilles", dit-il. Même topo pour Marianne, 23 ans. Plombée par l'anxiété et la dépression, il n'y a encore pas si longtemps, elle faisait des nuits de 2 heures et demie maximum, et même il lui arrivait de passer plusieurs jours sans dormir.

Avec la couverture lestée, c'est fini : "Le poids me rassure, dit-elle, c’est comme une carapace. Ça me permet de sentir toutes les parties de mon corps. Je peux rester dans un état de semi-conscience pendant deux ou trois heures, je sais que je ne dors pas mais je ne suis pas capable de bouger non plus".

Une couette qui rassure

Il y a aussi Gwenael, qui souffre d'une fibromyalgie et qui flirte avec l'autisme. Avant, chaque réveil était un moment d'incertitude et d'angoisse. "J’avais tendance à penser que je perdais mes jambes, ou alors je ne savais pas où était mon bras", confie-t-elle. La couverture lestée, qui exerce une pression sur le corps, lui permet de se repérer dans l'espace. "C’est réconfortant comme un gros câlin", c'est ce que dit Gwenaël.

Du coup, c'est assez tentant d'utiliser la couverture lestée pour ces enfants incapables de s'endormir si les parents ne sont pas là pour leur tenir la main, bien serrée. Mais attention, jamais en dessous de trois ans, et jamais pour les punir, les empêcher de bouger. La couette poids lourd est un instrument de bien-être.

C'est qu'il y a aussi quelque chose d'hormonal là-dedans, d'animal en quelque sorte. Des études assez anciennes suggèrent que certains massages, par appuis plus ou moins profonds, génèrent la production d’ocytocine. Cette hormone essentielle à l’accouchement mais qui est aussi un facilitatrice de relations sociales. Elle inhibe la peur, et elle développe l’empathie, la générosité et la confiance. Ça explique aussi pourquoi beaucoup de gens aiment bien dormir enlacés avec leur partenaire, ou dans la position de la petite cuillère, vous savez, comme dans le tiroir des couverts.

Les couettes qui donnent l'impression de dormir avec une maison sur soi. C'est à lire sur le site Rue 89 de l'Obs.