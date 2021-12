Comment préparer une soupe nutritive et bonne pour la santé ?

La soupe, le repas idéal pour se réchauffer et être en forme

La soupe, le repas idéal pour se réchauffer et être en forme

La soupe, le repas idéal pour se réchauffer et être en forme

La soupe, le repas idéal pour se réchauffer et être en forme

Avec des températures inférieures à 10 degrés depuis plusieurs semaines, qui n'a pas rêvé d'une bonne soupe chaude en rentrant du travail ? En plus vous réchauffer, elle est excellente pour la santé.

Une soupe est également riche en légumes et permet d'apporter une bonne dose de vitamines au corps humain à l'heure où les vitamines apportées par le soleil font défaut. La soupe est également riche en minéraux, ce qui va permettre d'être bien hydraté. La soupe contient également des fibres à une quantité plus ou moins importante suivant la manière de la préparer, mais aussi les ingrédients. Il est donc préférable de choisir des pommes de terre, des lentilles ou encore des petits pois.

Mais manger seulement une soupe ne suffit. Elle doit être accompagnée d'une base liquidienne avec un féculent, comme des pâtes ou un morceau de pain complet. Pour les personnes qui aiment l'aspect velouté, il est possible de rajouter un petit peu de matière grasse, avec une pointe de crème. Il ne faut pas oublier de compléter le tout avec des protéines, comme un œuf, du jambon ou du fromage râpé. Pour plus de saveurs, mais aussi pour leur bénéfice nutritionnel, il est possible de rajouter des épices ou des herbes fraîches.

La soupe, un repas riche en vitamines et minéraux

Afin d'optimiser les qualités nutritionnelles d'une soupe, il faut essayer d'augmenter la teneur en fibres. Pour cela, il vaut mieux mouliner les légumes et conserver des gros morceaux plutôt que de les mixer complètement.

Autre astuce pour conserver les vitamines et minéraux, la cuisson vapeur. Il est toutefois possible de cuire les légumes à l'eau bouillante, de conserver du bouillon et de l'ajouter en petite partie, à la soupe.

Bien préparer ses légumes

En ce qui concerne la préparation des légumes, inutile de les préparer trop longtemps à l'avance. Pour avoir des légumes de bonne qualité, il faut privilégier les légumes de saison. En novembre, place aux choux, aux carottes, aux brocolis ou aux courges.

Pour ceux qui n'ont pas le temps de préparer leur propre soupe, pas de panique. Il est possible de se tourner vers des préparations industrielles. Attention tout de même à ne pas tomber dans certains pièges. Il faut dans un premier temps, vérifier la teneur en légumes qui doit être supérieure à 50%.

La soupe ne doit également pas être trop salée. Moins de 1 gramme de sel pour 100 grammes de produit. Méfiance aussi, la soupe ne doit pas être sucrée. Puisque les industriels ont tendance à ajouter du sucre à l'intérieur, qui est un vrai exhausteur de goût. L'idéal est donc de choisir une soupe bio, sans conservateur ni additif, que des légumes et de l'eau.