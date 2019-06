et AFP

publié le 06/06/2019 à 14:26

La Haute autorité de santé donnera son avis définitif "sur l'intérêt de maintenir le remboursement des médicaments homéopathiques", le 28 juin prochain. Il y a un mois et demi, elle s'était déjà prononcée en faveur du déremboursement, en raison d'un manque d'efficacité prouvée. Les laboratoires Boiron, Lehning et Weleda, seront entendus par la commission de la transparence le 12 juin.



À l'issue de la publication de l'avis, il reviendra au gouvernement de trancher sur le déremboursement ou non de l'homéopathie. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est engagée à suivre les recommandations de cette institution qu'elle avait saisie sur la question en août 2018. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, reste "attentif aux impacts possibles pour l'entreprise" d'un éventuel déremboursement, dans un courrier adressé aux salariés de Boiron daté du 23 mai.

Controversée au sein du corps médical, cette médecine alternative consiste à administrer des substances en quantité infinitésimale, dans l'espoir de guérir. Actuellement, certains médicaments sont remboursés à hauteur de 30% par l'Assurance maladie, bien que leur efficacité n'ait pas été évaluée scientifiquement.