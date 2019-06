publié le 05/06/2019 à 10:04

De nombreuses femmes peuvent être affectées par une poitrine douloureuse, notamment à la fin de leur cycle menstruel. Juste avant les règles, il arrive que les seins changent de physionomie et peuvent se gonfler. Leur peau peut alors se tendre et il arrive même parfois qu'ils subissent ce qu’on appelle une mastose, c’est-à-dire que les seins deviennent granuleux.



Tout cela s’accompagne parfois de couleurs plus ou moins prononcées qui, même si elles sont ponctuelles, n’en sont pas moins désagréables. Cela est souvent causé par un problème hormonal, généré par le cycle menstruel, qui peut conduire à un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone, qui sont les hormones féminines reines.



Pour contrer tout cela, il existe des solutions. La première consiste, si vous prenez la pilule, à en changer, voire à opter pour un autre moyen de contraception. Une autre solution, moins radicale, est de booster votre progestérone, soit par la voie orale, soit par le biais d’un gel que vous devrez vous appliquer sur la poitrine. Il existe aussi des gestes que vous pouvez faire pour apaiser la douleur, sans traitement particulier.

Le massage et le choix de lingerie peuvent aider

Le premier geste apaisant à effectuer en cas de douleurs est le massage. Sous la douche, utilisez l’eau savonneuse pour masser vos seins. Faites-le délicatement, en partant du centre en direction des aisselles. Ce rituel peut apaiser parce qu’il permet d’avoir une meilleure circulation sanguine. Une autre astuce est d'appliquer sur chaque sein quelque chose de froid comme de la glace dans une serviette ou une poche appropriée. Il suffit d’une dizaine de minutes pour que la sensation de gonflement s’étiole.

La lingerie peut également jouer un rôle. Quand les seins sont douloureux, la priorité consiste à ne pas aggraver les choses quitte à faire momentanément une croix sur vos penchant érotiques. Il existe des soutiens-gorge qui ont le bonheur d’être affolant mais le malheur d’accentuer la douleur et le mal-être. Quand vous avez mal, il est donc recommandé d'éviter les soutiens-gorge Push-up, rapprochent les seins. Même chose avec la dentelle qui peut être irritante quand vos seins sont ultra-sensibles.



Il est préférable de porter ce qu’on appelle des soutiens-gorge "emboîtants", c’est-à-dire des soutiens-gorges où le bonnet enveloppe toute la poitrine et dont les bretelles sont centrées. C’est le plus classique des modèles mais c’est aussi celui qui assure le meilleur maintien.