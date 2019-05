et AFP

publié le 17/05/2019 à 18:38

Le débat fait rage autour de l'homéopathie et cette décision risque de déplaire à ses défenseurs. La Haute Autorité de Santé (HAS) a émis une recommandation "défavorable" au maintien du remboursement des produits homéopathiques par l'assurance maladie, dans un avis préliminaire d'évaluation, a annoncé ce vendredi 17 mai le fabricant Boiron, confirmant des informations de presse.



Le géant lyonnais de l'homéopathie, dont le chiffre d'affaires dépend à 60% du marché français, a ajouté dans son communiqué que la cotation de son titre reprendrait lundi à l'ouverture de la Bourse de Paris. Le groupe avait suspendu sa cotation depuis jeudi après-midi, en invoquant une fuite dans la presse des conclusions de l'avis de la HAS, lequel était censé rester confidentiel.

Par ailleurs, les produits homéopathiques avaient été fortement décriés car ils représenteraient un danger potentiel pour les patients, en retardant une prise en charge adéquate et en particulier en France, premier pays utilisateur au monde.