Comment se réchauffer quand il fait froid ?

Aujourd’hui, on parle du froid et des meilleures façons de se réchauffer. Il faut déjà bien se couvrir. Les amateurs de plein air vous diront qu’il n’y pas de mauvais temps que des mauvais vêtements. Et en matière de textile, mieux vaut en rajouter une couche. Plutôt que de porter un seul gros pull, il est préférable de superposer plusieurs vêtements, car c’est plus isolant.

On conseille au moins trois couches. Ca permet de créer des espaces d’air et de se protéger de l’entrée du froid. Par exemple, un T-shirt en matière synthétique ou en laine mérinos qui évacue bien la transpiration, contrairement au coton. Par-dessus, un pull en laine ou une polaire, et pour finir une doudoune ou un manteau.

On n’oublie pas bonnet, gants et écharpe pour bien protéger les extrémités, qui sont plus sensibles au froid car moins bien irriguées. On se couvre aussi la tête pour éviter que trop de chaleur du corps ne s’en échappe.

Un conseil : pour se réchauffer, on évite de marcher les mains dans les poches. Si on a des gants bien sûr, il est plus efficace de bouger les bras car cela active la circulation sanguine et fait travailler les muscles.

Pas de raison de manger plus gras

Quand on est dehors, on a intérêt à bouger pour se réchauffer. Moins on bouge, plus on se refroidit. Bouger permet de produire plus de chaleur. On l’a tous expérimenté en attendant un bus par exemple, on résiste mieux au froid en sautillant sur place, en faisant quelques mouvements, plutôt qu’en restant immobile. Mais attention, si les efforts physiques sont trop importants, on va transpirer et là, on risque de se refroidir !

On a tendance à manger plus gras lorsqu'il fait froid. Ça peut être justifié lorsqu’on a une activité physique importante. Aux sports d’hiver, raclette et tartiflette font partie des plaisirs de la montagne. En plus, quand on rentre des pistes, on a souvent l’estomac dans les talons.

Mais, sauf activité physique intense ou exposition prolongée au froid, il n’y a pas de raison de manger des plats plus gras et plus caloriques en hiver.

Plutôt que la raclette, on aurait intérêt à privilégier la soupe. Elle nous réchauffe. Elle peut être équilibrée et nourrissante si on ajoute aux légumes des féculents, lentilles, pois chiches, pommes de terre. En plus, la soupe, ça hydrate. Et c’est bien/ car on a tendance à moins boire en hiver. La sensation de soif diminue quand il fait froid. Et pourtant, il est indispensable de bien s’hydrater été comme hiver. Cela permet à l’organisme de fonctionner correctement et de maintenir sa température interne.

Les thés de Noël plutôt que le vin chaud

Enfin, est-il vrai que l’alcool réchauffe ? Le vin chaud, c’est une tradition en hiver, mais de là à dire qu’il réchauffe ! L’alcool est un faux ami. Il donne une fausse sensation de chaleur car il favorise la dilatation des vaisseaux de la peau. C’est pour cela qu’on a tendance à rougir plus facilement après avoir bu.



Mais l’effet ne dure pas, et c’est au détriment du corps qui se refroidit. En plus, en provoquant un relâchement musculaire, il altère notre capacité à frissonner. Or c’est un moyen pour le corps de se réchauffer.Donc vous l’avez compris, le vin chaud ou toute autre boisson alcoolisée, c’est toujours avec modération !



Contre le froid, d’autres boissons chaudes sont plus intéressantes, comme les thés de Noël. Ils contiennent des épices, qui en augmentant la thermogenèse, c’est-à-dire la production de chaleur par notre corps, vont nous réchauffer !