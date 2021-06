publié le 14/06/2021 à 18:06

Le directeur directeur général de la santé, Jérôme Salomon, rappelait ce matin le calendrier et l'échéance du 30 juin, à partir de quand un certain nombre de contraintes seront levées", y compris le port obligatoire du masque en extérieur. "Je pense que c'est plausible", assure le professeur Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, invité sur RTL.

Je pense que les critères qui permettront de choisir le bon moment pour que le masque à l'extérieur ne soit plus considéré comme nécessaire ce sera d'une part la circulation du virus, qui doit être très basse", estime l'épidémiologiste. "Et d'autre part la couverture vaccinale, la proportion de personnes vaccinées, qui elle sera levée", poursuit-il.

Le Premier ministre, Jean Castex, annonçait le samedi 12 juin que la France avait franchi la barre des 30 millions de vaccinés, alors "vers le 1er juillet, la couverture vaccinale on se doute qu'elle sera d'environ 50% de la population". Concernant la circulation du virus, "c'est plus difficile à dire", reconnait le professeur Fontanet, "mais on est sur une dynamique qui est très bonne (…) donc je pense que c'est plausible", assure-t-il. Toutefois, "ce sont les autorités sanitaires qui auront le dernier mot".