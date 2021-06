publié le 14/06/2021 à 08:04

Jusqu'à quand le masque sera-t-il obligatoire en extérieur ? "Encore un petit effort de sécurité", répond Jérôme Salomon. Invité de RTL ce lundi 14 juin, le directeur général de la santé indique que le port du masque en intérieur restera obligatoire. "Il y a beaucoup plus de risques", rappelle-t-il. Il ne sera plus obligatoire en extérieur dès le 1er juillet mais "les mesures barrières demeurent, à savoir le lavage de mains, les distances et une vigilance dans les grands rassemblements", a-t-il ajouté.

Et le couvre-feu ? Jérôme Salomon renvoie vers le calendrier qui est "cohérent et progressif". "On a plutôt des bonnes nouvelles. Ce weekend, nous sommes passés sous la barre des 5.000 cas. Tant mieux. Mais il faut encore être très vigilants et prudents", insiste-t-il.

Une autre interrogation concerne la vaccination : faut-il la rendre obligatoire ? Selon Jérôme Salomon, la situation actuelle est "optimale". "Nous avons toutes les doses disponibles, nous avons tous les centres ouverts, nous avons tous les créneaux disponibles (...) C'est vraiment le moment de se faire vacciner", explique-t-il. Quant aux vacances, il sera possible de repousser la date de l'injection de la deuxième dose.

"On peut faire sa deuxième injection en revenant de vacances plutôt que de se dire qu'on va tout décaler. On a élargi le calendrier. On peut se faire vacciner un tout petit peu plus tôt et un peu plus tard", indique le directeur général de la santé. Il suffit de signaler que vous n'êtes pas disponible et un nouveau rendez-vous vous sera proposé.