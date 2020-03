Fête des grands-mères : le tendre gâteau au citron sans gluten

publié le 29/02/2020 à 09:06

Délicieusement parfumé, ce gâteau au citron est très simple et rapide à préparer. Dans cette recette, un mix pâtisserie sans gluten est utilisé pour gagner du temps mais il est renforcé par l’addition de la farine de millet qui apporte une très belle couleur jaune clair à la pâte.

Le millet est une céréale extrêmement digeste et très peu allergène. Elle est riche en vitamine A, phosphore, magnésium et zinc. Sa belle couleur dorée est ici augmentée par l’ajout de zeste de citron dans la pâte pour la parfumer.

L’huile de noix de coco est une excellente matière grasse pour les pâtisseries. Elle est presque uniquement composée d’acides gras saturés dont les fameux triglycérides (TMC), qui sont immédiatement métabolisés pour produire de l’énergie et nourrir le cerveau.

Possible de la choisir désodorisée

C’est pourquoi elle est utilisée pour ralentir l’épilepsie et la maladie d’Alzheimer. Elle se présente solide à température ambiante. C’est pourquoi il faut la faire fondre. Pour économiser de l’énergie, il suffit de la mettre dans un récipient allant au four et la laisser quelques minutes pendant que le four chauffe à température.

L’huile de noix de coco est également excellente pour faire sauter les légumes. Les personnes qui n’aiment pas trop le parfum de noix de coco peuvent la choisir désodorisée.

Ingrédients :

- 70 g de farine de millet

- 190 g de mix pâtisserie*

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de sel fin

- 1 citron bio (car on utilise la peau en zeste) afin d’obtenir environ 40 ml de jus de citron fraîchement pressé + le zeste du citron entier

- 70 ml d’huile de noix de coco (ou huile végétal neutre) + de quoi huiler le moule

- 85 ml de lait (vache ou végétal)

- 180 g de sucre de canne blond

- 2 œufs



*Pour remplacer le mix pâtisserie il vous faut 120 g de farine de riz + 70 g de fécule de maïs + 1 cuillère à café de gomme xanthane (ou gomme de guar)

Les ingrédients pour le gâteau au citron sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C. Huiler le moule, ici un moule à savarin.



- Mélanger ensemble les ingrédients secs : farine de millet, mix pâtisserie, poudre à lever, le sel. Garder de côté.



- Laver, essuyer et zester le citron entier. Garder le zeste de côté. Presser le jus du citron et garder de côté séparément.



- Faire fondre l’huile de coco et, dans un grand saladier, mélanger avec un batteur électrique le sucre et l’huile. Ajouter les œufs en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition et continuer de battre brièvement. Conserver un peu de zeste de côté pour la décoration et verser le reste dans la pâte.



- Dans un bol, mélanger ensemble le lait et le jus frais de citron. Il peut sembler que le lait tourne, mais en fait pas du tout. Cela fabrique de la "sour cream" (crème aigre). Le citron, malgré sa saveur acide est un ingrédient basique qui rétablit l’acidité (contrairement aux autres agrumes qui peuvent faire tourner les laitages).



- Dans le grand saladier, verser en alternance la farine et le mélange de lait-citron, en suivant cet ordre d’alternance : farine, lait, farine, lait, farine... Continuer de battre avec le batteur électrique. La pâte sans gluten est alors plutôt liquide et sent bon le citron.



- Verser cette pâte dans le moule à savarin et enfourner 40 minutes. Pour un moule à cake, il faut environ 50 minutes de cuisson.



- Une pique en bois piquée au centre du gâteau doit sortir sèche lorsqu’il est cuit. Laisser reposer 15 minutes avant de démouler. Vérifier délicatement que les bords sont légèrement décollés du moule pour le renverser sur une grille afin qu’il refroidisse complètement.



- Juste avant de servir, saupoudrer de sucre glace et de zeste.

Fête des grands-mères: le tendre gâteau au citron sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

