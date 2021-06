Covid long : "Quelque chose est en train de se passer", alerte un médecin

publié le 11/06/2021 à 06:35

On considère que, lorsqu'on a été infecté par le Covid 19, les symptômes ne doivent pas durer plus de trois semaines. Ça, c'est la théorie. Mais dans les faits, on estime qu’au moins 1 personne sur 10 atteinte du Covid présente toujours des symptômes trois mois après. Quant aux patients qui ont dû être hospitalisés, ce pourcentage monte à 60%.

Ces "covid longs" témoignent souvent des mêmes symptômes qui les empêchent de reprendre une vie normale : extrême fatigue, difficultés pour se concentrer, douleurs articulaires, pathologies aux yeux ou cutanées.

Dans le podcast Symptômes, des médecins se confient sur ce patient pas comme les autres qui a marqué leur carrière. Dans ce nouvel épisode, nous avons décidé de parler du "covid long", de ces vies bouleversées et de ces médecins qui se retrouvent en première ligne pour affronter les inconnues de ce virus.

"Un coup de tonnerre qui ne passe pas"

Le docteur Jérôme Larché, responsable d'une unité "covid long" à la clinique Clémentville de Montpellier, est particulièrement mobilisé sur le sujet. Dans cet épisode, il raconte l'histoire d’une mère de famille de 42 ans, dont la vie a basculé après son infection au Covid. "J'ai choisi de parler de cette patiente parce qu'elle représente en termes démographiques, d'âge, de sexe, la majorité des gens que j'ai vus : des gens plutôt jeunes, actifs, sans antécédents, et qui se retrouvent avec un coup de tonnerre qui ne passe pas", témoigne le médecin.

Sans solution et toujours incapable de reprendre une vie normale six mois après son infection au Covid, sa patiente est venue de Fos-sur-Mer, à plus de 100 kilomètres de Montpellier, pour être prise en charge dans son service. "Sa vie, c'est qu'elle ne travaille plus, c'est qu'elle est incapable, ou en tout cas vraiment de grandes difficultés pour s'occuper de ses deux enfants qui sont plutôt jeunes et qu'elle a vraiment une qualité de vie qui s'est altérée de manière significative. Elle doit aussi affronter le regard et l'incompréhension de pas mal de personnes", raconte encore le docteur Larché.

Au départ, les patients "covid long" ont d'ailleurs eu énormément de mal à être pris au sérieux. Les médecins eux-mêmes étaient parfois désemparés face à leurs symptômes persistants et plusieurs associations comme #AprèsJ20 et Tous partenaires covid sont alors nées. Depuis, quelques établissements médicaux ont créé des unités dédiées pour mieux prendre en charge ces nombreux patients. "Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer dont on ne comprend pas encore tout, mais il y a un truc qui est en train de se passer", s'inquiète le docteur Larché.

Dans la clinique où il exerce, "un véritable parcours de soins, à la fois de consultations et également d'hôpital de jour" a été mis en place. Avec l'objectif de proposer des bilans covid longs complets aux patients et de leur proposer une prise en charge. "En quelques semaines, on a reçu plus de 400 demandes. La semaine dernière, j'ai tenté les consultations avec la Martinique...", confie le docteur Larché qui appelle de ses vœux la multiplication de ce type de structures sur le territoire.

