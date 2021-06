Coronavirus : les tests PCR “de complaisance” bientôt payants ?

Le calendrier des prises de rendez-vous pour se faire vacciner s'allège, un peu trop au goût des autorités sanitaires, alors faudrait-il aller jusqu'à la contrainte ? L'Académie nationale de médecine propose de ne plus rembourser certains tests PCR ou antigéniques car ils détournent, selon elle, certains Français de la vaccination.

Il n'est pas question de ne plus rembourser vos tests si vous les faites si vous avez des symptômes du Covid ou si vous êtes cas contact, en revanche, la société savante recommande de faire payer les personnes qui se font tester par convenance, pour voyager, pour aller à un concert, ou passer un week-end avec des amis.

Le Professeur Yves Buisson, président du groupe Covid-19 à l'Académie de médecine, n'est pas contre l'idée. "Il faut tenter cela, parce que de toute façon cette frange de la population qui hésite encore à se faire vacciner utilise de façon excessive la possibilité de se faire tester. Ça coûte très cher à la collectivité et le vaccin étant lui-même gratuit, il vaut mieux qu'ils se fassent vacciner", plaide-t-il.

Selon l'Académie ce serait un moyen efficace, à la fois pour relancer la vaccination, mais aussi pour réduire les frais pour la Sécurité sociale. Aujourd'hui, et alors que l'épidémie est pourtant au plus bas, plus d'un million de tests sont effectués par semaine, alors que chacun coûte en 50 et 100 euros à la sécu.