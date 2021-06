Coronavirus : pourquoi 2 millions de Français sont privés de passe sanitaire ?

Alors qu'un des critères pour obtenir le passe sanitaire est d'avoir été infecté et testé positif entre six mois et deux semaines plus tôt, près de deux millions de Français, qui ont été malades entre fin décembre et fin mars, sont dans l'impossibilité d'acquérir le précieux sésame.

En cause : une faille dans le dispositif, rapporte Le Parisien. En effet, le passe sanitaire ayant été mis en place le 20 avril 2021, il est impossible de récupérer un certificat pour une contamination antérieure à cette date.

Pour rappel, il existe normalement trois possibilités pour obtenir le passe sanitaire :

- avoir été complètement vacciné ;

- disposer d’un test négatif réalisé dans les 48 heures qui précèdent ;

- avoir été infecté et testé positif entre six mois et deux semaines plus tôt.

"Seul le dernier certificat de test effectué après le 20 avril est disponible sur sidep.gouv.fr", a confirmé le ministère de la Santé à nos confrères. Les personnes infectées après le 20 avril peuvent ainsi récupérer leur certificat de dépistage, qui contient un QR Code et qu’il est ensuite possible de scanner dans l'application TousAntiCovid, générant le passe sanitaire.

Les Français concernés par la faille sont, quant à eux, contraints de se faire vacciner ou de réaliser un test PCR ou antigénique de moins de 48h pour obtenir leur passe sanitaire. Ce dernier permet notamment d'accéder aux grands événements rassemblant plus de 1.000 personnes et de voyager hors de la France.