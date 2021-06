Passe sanitaire : qu'est-ce que le certificat de rétablissement ?

L'application TousAntiCovid et un masque FFP2 (illustration).

À partir du 1er juillet, le passe sanitaire sera reconnu pour tous les déplacements au sein de l'Union européenne. Il est déjà nécessaire pour participer aux évènements réunissant plus de 1.000 personne. Pour l'obtenir vous devez soit avoir été testé négatif il y a moins de 72 heures soit avoir été complètement vacciné. Il existe une troisième possibilité, méconnue mais qui concerne de nombreux Français : le certificat de rétablissement.

Si vous avez eu le coronavirus et que vous avez la preuve d'un test PCR ou antigénique datant d'au moins 15 jours et moins de 6 mois, vous bénéficiez d'un certificat de rétablissement c'est-à-dire une attestation formelle que vous avez eu la Covid-19 et que vous en êtes rétabli.

Pour l'obtenir, vous pouvez utiliser une version papier qui vous a été remise lors de votre test qui s'est avéré positif ou une version numérique dans l'application TousAntiCovid avec un QR code disponible dans l'onglet "carnet". Si vous n'avez plus en votre possession votre test, vous pouvez demander au laboratoire où vous l'avez passé de le régénérer en vous rendant sur la plateforme dédiée sidep.gouv.fr.



Faites attention si vous voyagez dans l'Union européenne à partir du 1er juillet, votre certificat de rétablissement vous permettra de quitter la France mais pas d'y revenir. La direction générale de la santé a précisé à francetvinfo que "la preuve de rétablissement ne sera pas valable pour rentrer en France depuis l’étranger, ni pour se rendre en Corse ou dans les Outre-mer".