Covid-19 : les mini-visières couvrant la bouche sont-elles efficaces ?

publié le 30/09/2020 à 20:32

Après le masque transparent, très utile pour se faire comprendre des personnes mal-entendantes tout en protégeant son interlocuteur du coronavirus, on voit de plus en plus dans la rue de personne portant de mini-visières transparentes devant la bouche. Mais ces dernières sont très peu efficaces par rapport à un masque.



Déjà les visières "normales", qui couvrent l'ensemble du visage, ont mauvaise presse. "Elles n’ont pas pour vocation de remplacer les masques pour le grand public", explique le gouvernement sur son site. Les visières sont un moyen supplémentaire de protection face aux virus transmis par les gouttelettes." Aussi, elles ne peuvent remplacer le masque là où il est obligatoire.

Comme l'a confié le docteur Bruno Grandbastien, médecin hygiéniste et président de la Société française d'hygiène hospitalière à BFMTV, "le côté ouvert et très proche des muqueuses offre une protection moindre." Il faut dire que la mini-visière ne couvre que la bouche et partiellement le nez, ce qui réduit drastiquement la protection.

Aussi, elles peuvent être une protection utile pour les personnes qui ne peuvent porter de masque (et qui disposent d'une attestation médicale le justifiant), mais elles ne peuvent prétendre remplacer celui-ci.