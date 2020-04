publié le 21/04/2020 à 16:22

En plus d'un masque et de lunettes, les visières sont des protections complémentaires. Pour l’Institut national de recherche et de sécurité, ce sont des écrans, des boucliers qui protègent quand vous êtes pile en face de celui qui vous tousse ou vous éternue dessus. Mais ils ne vous protègent des particules restant en suspension.

L’INRS, déconseille donc l’utilisation de ces visières seules si vous êtes en contact avec des malades. Elles sont moins protectrices, dans tous les cas, que les masques FFP2. On le voit d’ailleurs dans les hôpitaux, les soignants portent visières plus masques.

Dans les supermarchés, les risques sont moindres. La combinaison "visière plus masque" est donc une précaution extrême à condition de nettoyer l’intérieur et l‘extérieur de la visière avec précaution. Et d’avoir son propre matériel sans le prêter à une collègue le jour où vous ne travaillez pas. On voit d’ailleurs fleurir partout en France des initiatives d’entreprises, de PME, de TPE qui fabriquent des visières avec des imprimantes 3D.