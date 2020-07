Coronavirus : peut-on porter une visière plutôt qu'un masque ?

publié le 23/07/2020 à 06:03

De nombreuses personnes qui ne supportent pas de porter un masque optent pour une visière en plastique, tenue grâce à un élément en plastique autour du crâne et qui couvre l'ensemble du visage. "Néanmoins, elles n’ont pas pour vocation de remplacer les masques pour le grand public", explique le gouvernement sur sa page Internet consacrée au coronavirus.

"Les visières sont un moyen supplémentaire de protection face aux virus transmis par les gouttelettes, explique-t-il. Le gouvernement, en lien avec les producteurs nationaux, travaille à la fabrication massive de masques grand public lavables, répondant à des normes strictes afin de pouvoir équiper toute la population."

Pour ceux pour qui le port du masque serait vraiment insupportable, il est possible de demander à son médecin un certificat médical de dispense. Il est alors demandé d'observer une plus grande vigilance dans l'application des gestes barrières, et la visière peut donc y contribuer.