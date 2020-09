Covid-19 : le masque change-t-il durablement notre rapport aux autres ?

publié le 25/09/2020 à 07:15

Depuis le mois de mars et l'épidémie de Covid-19, le masque s'est peu à peu immiscé dans notre quotidien. Et certains couturiers l'ont très vite compris. Le masque est devenu un accessoire de mode.

Le créateur américain Virgil Abloh et la Française Marine Serre ont dès le début de l'épidémie lancé leur masque de luxe. C'est désormais au tour de Louis Vuitton, qui sortira en octobre sa visière de protection à... 800 euros.

Mais le masque n'est pas au goût de tous et peut provoquer un inconfort physique et psychologique. C'est en tout cas l'avis de Bernard-Henri Lévy pour qui "une humanité masquée est une humanité de la défiance, du soupçon et de la haine", écrit-il dans Ce virus qui rend fou, un essai publié chez Grasset sur l'épidémie de coronavirus et ce qu'elle révèle de notre société.

Dans ce deuxième épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, questionne notre rapport au masque. Elsa Novelli, doctorante en philosophie à l'université de Lyon 3, apporte son éclairage. Alors demain, tous masqués ?

>> Ensuite, un podcast hebdomadaire présenté par Catherine Mangin et Christelle Rebière. En quelques secondes, un fait d’actualité bouleverse nos vies… Et ensuite, que se passe-t-il ? Chaque vendredi, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, reviennent sur un événement, un geste, une image ou encore une parole pour mieux comprendre ce que cela raconte de notre époque si singulière. Un podcast RTL Originals.