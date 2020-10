Covid-19 : l'aéroport de Roissy se prépare à l'arrivée d'un vaccin

publié le 01/10/2020 à 09:11

Les premiers vaccins contre le coronavirus sont attendus pour le premier semestre 2021. Mais en parallèle, les compagnies aériennes et les logisticiens s'organisent déjà pour organiser leurs transports. À l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, tous les acteurs de la filière ont déjà commencé à se réunir dans cette perspective.

Au terminal fret d'Air France KLM, les fournisseurs de containers pour produits pharmaceutiques s'organisent. Les vaccins doivent en effet être conservés dans une chambre froide.

"C'est peut-être le produit le plus sensible à transporter en ce moment", déclare Patrick Van de Weghe, directeur commercial France d'Envirotainer, l'une des entreprises qui fabriquent ces containers. Les containers peuvent avoir une autonomie d'environ 1000 heures, entre 2 et 8 degrés maximum. Et ils servent déjà, notamment pour envoyer des vaccins anti-grippaux à travers le monde.

Un suivi en temps réel est assuré dans le centre de contrôle cargo, avec des courbes de températures et des relevés systématiques. Mais ces plus de 6.000 containers ne suffiront peut-être pas si un vaccin est bel est bien lancé. Les entreprises tentent donc d'anticiper les besoins. "Il faut avoir le bon container au bon endroit et au bon moment", explique Patrick Van de Weghe.

Un coût à prendre en compte

Dans la zone cargo de l'aéroport, trois autres fournisseurs de containers pharmaceutiques s'organisent eux aussi pour que le plus grand nombre de conteneurs réfrigérés soient disponibles dès l'an prochain.

Air France KLM assure travailler "avec tous les laboratoires". Mais le transport des vaccins a un coût : rien que pour louer un container d'environ 30.000 doses, compter entre 5 et 10.000 euros. Un montant relativement peu élevé quand on sait qu'une cargaison peut valoir plusieurs millions d'euros.

Pour l'heure, il n'a "pas été demandé encore de protection supplémentaire", indique Béatrice Delpuech, en charge des produits à valeur ajoutée chez Air France KLM. Mais elle l'assure : "On saura faire". Pour l'heure, douanes et gendarmerie travaillent en étroite collaboration avec les compagnies aériennes sur ce sujet.

Dès l'annonce d'une date de sortie d'un vaccin, la chaîne logistique devrait donc se mettre en route pour importer, exporter, ou faire transiter les précieuses marchandises.