Coronavirus : l’alliance d'Air France-KLM menacée par la crise

et AFP

publié le 13/09/2020 à 20:47

Le groupe Air France-KLM a été frappé de plein fouet par l'effondrement historique du trafic aérien et dimanche 13 septembre, le ministre néerlandais des Finances Wopke Hoekstra s’est dit inquiet sur l’avenir de l'alliance aérienne. "Ce n'est pas automatique", a-t-il déclaré dans une interview à la télévision publique néerlandaise NPO. Cette alliance est menacée si la crise actuelle se poursuit, estime le ministre qui a rappelé la nécessité de réduire les coûts.

La France et les Pays-Bas possèdent chacun 14% du groupe franco-néerlandais formé par l’alliance entre les compagnies aériennes Air France et KLM. Au printemps dernier, Air France avait bénéficié de sept milliards d'euros d'aide, sous forme de prêts. Les Pays-Bas avait de leur côté délivré à KLM 3,4 milliards d’euros.

Cette aide financière s’inscrit dans le cadre d'un "plan de restructuration global", attendu le 1er octobre. KLM doit par ailleurs s’engager sur le "rétablissement des performances et de la compétitivité" de la compagnie.

Il faut "changer de cap"

Mais dans le cadre d’une crise sans précédent, liée à l’épidémie de coronavirus et le confinement, il est urgent de "changer de cap", estime Wopke Hoekstra. En cause : une perte de 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre, et de 1,8 milliard d'euros sur les trois premiers mois de l'année.

Air France a d’ores et déjà annoncé que 7.580 postes disparaîtront d’ici fin 2022, et KLM entend supprimer jusqu’à 5.000 emplois sur la même période.