Le Professeur Gilbert Deray a signé une tribune visant à "sonner la fin de la récréation" face à l'épidémie de coronavirus. Il en appelle à la responsabilité collective de la population.

"Cela fait deux mois que nous regardons les chiffres monter et que nous réfléchissons aux mesures à prendre qui parfois sont mal appliquées. On ne peut dissocier la responsabilité individuelle de la responsabilité collective, c'est-à-dire la décision politique. La grande majorité des contaminations se font dans la famille, entre nous. C'est un cri du cœur et une alerte auprès des Français, que nous avons lancés. On est là pour donner des conseils, ce ne sont pas les médecins qui décident. Quand on dit qu'on fait des tests cela doit être fait et bien fait", prévient le Professeur.

"Je partage l'avis de faire vacciner les personnes âgées contre la grippe cette année. Il faut qu'on soit plus attentif sur le problème de la vaccination cet hiver. Il faut qu'on apprenne à vivre avec mais il faut s'imposer certaines règles et restrictions. Le vaccin est l'une des solutions mais pas forcément la solution", explique le médecin.