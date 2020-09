Les Républicains ont-ils respecté les gestes barrières lors de leur université d'été ?

publié le 09/09/2020 à 09:46

Le parti des Républicains s'est-il affranchi des mesures sanitaires lors de son université d'été ? Le week-end dernier, dans les Yvelines, le "Rendez-vous de la jeunesse", organisé par le parti a suscité de nombreuses critiques. En cause, les photos d'un déjeuner où apparaissent des jeunes femmes et hommes assis autour de tables, sans masques. Idem pour les ténors du parti, aperçus sans masques et proches les uns des autres.

Sur Twitter, des internautes s'indignent en commentant ces photos et dénoncent le non-respect des mesures sanitaires. Contacté par nos confrères de 20 Minutes, le leader du parti, Christian Jacob, assure que le rassemblement a été organisé dans le respect des règles de distanciation en vigueur.

Pour les participants, il était possible d'enlever le masque, mais uniquement lors du déjeuner en extérieur. Une vidéo du HuffPost confirme que tous les membres du personnel étaient masqués et que du gel hydroalcoolique était distribué un peu partout, on ne peut donc pas dire que Les Républicains se sont affranchis des règles sanitaires.

Photo détournée pour accuser LFI

Le 24 août dernier, le même type d'accusations avaient été adressées à l'encontre de La France insoumise. Une photo sur laquelle apparaît Jean-Luc Mélenchon entouré de militants serrés les uns les autres sans masques avait suscité, elle aussi, un tollé sur les réseaux sociaux.

Pourtant, ce cliché date de 2016 lors d'un rassemblement à Toulouse. Sur les images de la réunion du 24 août, on observe clairement les orateurs porter un masque avant de l'enlever uniquement au moment de prendre la parole.

Les politiques font l'objet de beaucoup de détournements et de rumeurs, car ils se doivent d'être absolument exemplaires. Quant à François Bayrou, sans masque aux côtés de Jean Castex, il semblerait que la réalité aille aussi loin que la rumeur...