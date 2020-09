Covid-19 : comment la fin de la poignée de main bouleverse notre quotidien

et Christelle Rebière

publié le 18/09/2020 à 06:15

Depuis le mois de mars et l'épidémie de Covid-19, la poignée de main a peu à peu disparu de notre quotidien. Se serrer la main était jusqu'alors un geste indispensable, presque un réflexe, dans notre vie sociale, et surtout, un symbole inscrit dans l'Histoire.

Saluer quelqu'un, le remercier, acter un accord, se consoler ou se montrer fair-play sur un terrain de sport étaient autant de raisons de serrer la main d'autrui. Avant le coronavirus, une personne pouvait effectuer jusqu'à 10.000 poignées de main au cours de sa vie.

À l'origine, la poignée de main, pratiquée dès l'Antiquité, évoque l'absence de menace. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Elle est devenue risquée et potentiellement vecteur de virus.

Dans ce premier épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, retracent l'histoire de ce geste, pour mieux comprendre les enjeux de sa disparition. Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, apporte également son éclairage. Peut-on se passer ou pas de la poignée de main ?

