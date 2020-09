Covid-19 : 3 questions pour tout comprendre sur l’isolement

et AFP

publié le 23/09/2020 à 06:35

On a longtemps parlé d'une quarantaine. Avec la Covid-19, c'était la quatorzaine qui semblait s'être imposée. C'est finalement une semaine renouvelable qui est désormais la nouvelle norme en termes de durée de l'isolement. Mais le déroulement de cette période n'est pas clair pour tous.

Il convient de rappeler que l'isolement concerne les malades - qu'ils soient symptomatiques ou non - mais aussi les cas-contact. C'est le meilleur moyen de ne pas transmettre le virus si on pense pouvoir l'avoir contracté.

Selon le Journal of the American Medical Association, la phase d'incubation du virus dure environ 5 jours. C'est à partir de ce moment-là que les tests PCR sont en mesure de le détecter. C'est aussi là que les symptômes apparaissent le cas échéant. Or, cela fait deux jours qu'un individu est contagieux, d'où l'importance d'être prudent.

1. Quand entrer en isolement ?

Il faut s'isoler pour 7 jours si vous avez des symptômes, que vous soyez positif ou cas-contact. Dans le premier cas, il faut se faire tester avant l'entrer en confinement. Si vous avez été en contact avec un malade, le test n'intervient qu'au terme de l'isolement. À noter : "les cas-contact de cas-contact ne sont pas des cas-contact". Aussi, vos colocataires ne doivent s'isoler que si vous êtes testé positif.

2. Comment se passe l'isolement ?

Durant votre isolement, il est conseillé de respecter les mêmes règles que lors du confinement. Ne sortez que pour des raisons impératives (achats de première nécessité si vous ne pouvez vous les faire livrer, rendez-vous médical, etc.), en portant en permanence votre masque.

Si vous êtes à votre domicile avec d'autres membres de votre famille, essayez de vous isoler au maximum dans votre logement. Bannissez tous les contacts physiques, évitez de rester dans la même pièce, aérez au maximum, faites table et lit à part, désinfectez les surfaces et lavez les tissus à 60°C minimum, recommande le ministère de la Santé.

3. Quand sortir d'isolement ?

Si vous avez développé des symptômes, vous pouvez sortir 48 heures après la disparition de la fièvre tout en respectant les 7 jours minimum. Si vous avez été positif mais que vous n'avez pas de fièvre, vous pouvez sortir 7 jours après votre test.

Pour les cas-contact, il faut se faire tester au bout des 7 jours et rester à l'isolement le temps de recevoir les résultats. Si le résultat est négatif, vous pouvez sortir dès réception. Si le résultat est positif, vous rentrez de nouveau en isolement pour 7 jours.