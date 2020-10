Covid-19 : à quoi correspondent les zones d'alerte maximales ?

publié le 08/10/2020 à 20:00

Alors que la situation épidémique liée au coronavirus continue de se dégrader en France, le ministre de la santé a tenu son point presse hebdomadaire ce jeudi 8 octobre 2020. Olivier Véran a annoncé le basculement de quatre grandes villes françaises en zone d'alerte maximale. Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Etienne passeront dès samedi 10 octobre en niveau d'alerte maximal, dernier stade avant le passage à l'état d'urgence sanitaire. Plusieurs questions se posent : comment est décidé le passage à ce niveau d'alerte ? Quelles sont les mesures sanitaires supplémentaires ? Que peut-on faire et ne pas faire ?

Pour qu'une zone passe en état d'alerte maximale, elle doit répondre à trois critères indiquant que la circulation du virus est trop importante : qu'il y ait plus de 100 cas pour 100.000 habitants pour le taux d'incidence du virus, plus de 250 cas pour 100.000 habitants chez les 65 ans et plus et 30% de lits en réanimation occupés par des patients Covid-19.

Ces trois indicateurs sont désormais dépassés dans ces quatre villes. À Lille, on atteint 295 cas pour 100.000 habitants, et 270 cas pour 100.000 personnes chez les personnes âgées. Le nombre de lits occupés par des patients atteints du coronavirus est également en forte hausse.

Des mesures sanitaires plus restrictives

Dès lors qu'une zone passe en zone d'alerte maximale, l'objectif est qu'elle ne le reste que pendant deux semaines. Si la situation ne s'améliore pas, elle peut alors passer en état d'urgence sanitaire, avec le risque d'un reconfinement. Pour prévenir cette situation, de nouvelles mesures spécifiques sont imposées aux habitants :

- La fermeture totale des bars et restaurants pour une durée de quinze jours, même si le protocole a été revu, comme à Paris, pour que ces derniers restent partiellement ouverts.

- La fermeture totale de tous les établissements recevant du public. Exceptions faites pour les lieux qui respectent un protocole sanitaire strict comme les musées, les cinémas et les théâtres. Sont donc concernées, par exemple, les piscines et les salles de sports.

- Les gestes barrières sont toujours de mise : respecter la distanciation sociale, se laver régulièrement les mains et porter le masque.