Coronavirus en France : un reconfinement est-il inévitable ?

publié le 22/10/2020 à 11:05

La France pourra-t-elle échapper dans les jours qui viennent à un reconfinement ? L'hypothèse, encore tabou il y a quelques semaines, ne l'est plus du tout, et la situation chez nos voisins européens pourraient accélérer encore les décisions. Depuis minuit, l'Irlande a franchi le pas, premier pays de l'Union à reconfiner toute sa population. Officiellement, l'Élysée ne veut pas entendre parler d'un reconfinement, mais dans les faits, on semble bien s'y préparer.

Quand c'est le Premier ministre lui-même qui se charge des annonces, comme cela doit se faire ce jeudi 22 octobre à 17 heures, c'est rarement pour les bonnes nouvelles. Le reconfinement général n'est pas prévu dans l'immédiat, mais le couvre-feu va être étendu à plusieurs départements qui seront placés en alerte maximale. C'est un peu la dernière digue que peut installer le gouvernement pour tenter de contenir la deuxième vague sans renvoyer tout le monde à la maison.

Faudra-t-il avancer l'heure du couvre-feu pour en renforcer l'efficacité ? Matignon reste discret sur ce sujet. Mais en privé, plusieurs ministres craignent que cette solution soit inévitable à très court terme. Officiellement, il faut encore attendre une semaine pour mesurer l'efficacité du couvre-feu tel qu'il est en place entre 21 heures et 6 heures. Mais, signe du pessimisme ambiant, l'État d'urgence sanitaire va être prolongé au moins jusqu'au mois de février 2021.