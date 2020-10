Coronavirus en France : le marché de Noël de Strasbourg annulé

et AFP

publié le 22/10/2020 à 09:58

À deux mois de Noël, la reprise de l'épidémie de coronavirus en France prépare des fêtes de fin d'année bien moins féeriques qu'habituellement, notamment dans l'Est où elles sont toujours très fastueusement fêtées. La ville de Strasbourg a ainsi annoncé l'annulation de son traditionnel marché de Noël, l'un des plus connus et beaux de France.

Lors d'une conférence de presse ce jeudi 22 octobre, la maire Europe écologie-Les Verts de la capitale alsacienne Jeanne Barseghian a expliqué que les 300 chalets habituels seront supprimés. Toutefois, les animations seront maintenues, avec le grand sapin de la place Kléber au cœur de la ville, des "animations" ou des "déambulations d'artistes", a prévenu la première édile.

Strasbourg, qui se revendique comme "capitale de Noël", organise un marché de Noël depuis 1570, peut-on lire sur son site. En 2016, le nombre de visiteurs dans les marchés de Noël alsaciens a été estimé à 2,7 millions, dont 1,8 million pour la seule ville de Strasbourg, selon l'Agence régionale du tourisme d'Alsace. Cela représentait un chiffre d'affaires d'environ 377 millions d'euros.