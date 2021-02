Coronavirus : doit-on vraiment craindre une flambée des variants ?

publié le 18/02/2021 à 12:34

Si l'épidémie semble être stabilisée en France, le gouvernement a prévenu : un rien peut faire basculer la situation, avec toujours l'hypothèse que la propagation rapide des variants entraine rapidement une nouvelle très forte vague.

Cela fait des semaines qu'on parle de ce scénario noir, mais a-t-on vraiment raison de le craindre. C'est la question à laquelle a tenté de répondre Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches. Il était l'invité de RTL mercredi 17 février. "On voit bien qu'en Angleterre on a eu une augmentation des cas très importante, qu'on a assimilée au variant anglais, mais qui est tout simplement dû, probablement, à la politique sanitaire anglaise qui est radicalement différente", a souligné l'infectiologue.

"Pour une fois on peut se féliciter en France, le pays n'a jamais été déconfiné depuis octobre, c'est ça la réalité. On a eu et on a encore un confinement horaire et donc ces mesures nous permettent probablement de ralentir l'effet de ces variants et la réalité c'est qu'on ne sait pas très bien prédire si exactement on va avoir cette envolée exponentielle des cas", a-t-il ajouté.

"Pour l'instant on a réussi à faire démentir les chiffres, même si on est sur quelque chose d'extrêmement dur, d'extrêmement long, et qu'on espère qu'on aura le vent dans le dos avec une certaine saisonnalité. Est-ce que le virus pourrait diminuer en intensité avec le mois de mars ou, au contraire, est-ce que ces variants vont nous jouer un sale tour et vont mettre à mal la stratégie vaccinale et la politique sanitaire actuelle", s'interroge Benjamin Davido.