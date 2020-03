Coronavirus et confinement : faut-il faire son contrôle technique ?

et Christophe Bourroux

publié le 21/03/2020

Alors que 67 millions de Français sont invités à rester chez eux en raison de l'épidémie de coronavirus, certains automobilistes doivent mettre à jour leur contrôle technique pour pouvoir utiliser leur voiture. Mais est-ce bien raisonnable alors que les contacts doivent être limités au maximum ?

En théorie, oui. Si la date du contrôle technique tombe ces prochains jours, il faut le passer, c'est une obligation. D'ailleurs, les centres sont autorisés à rester ouverts. Mais c'est très théorique puisqu'en pratique, nous sommes dans une situation ubuesque : si les Français zappent le contrôle technique, ils risquent un PV de 135 euros, le même montant, s'ils se déplacent pour le faire...

De plus, quasiment tous les centres ont décidé de fermer. Pour plus de clarté, les professionnels ont écrit au gouvernement pour repousser la date de visite. C'est une décision déjà prise par nos voisins italiens et espagnols qui tombe sous le bon sens.

Les garages restent ouverts, mais certains établissements peuvent être fermés et d'autres qui tournent au ralenti, avec beaucoup moins de personnel. Pour une révision, une vidange, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une situation d'urgence. Les garagistes doivent rester ouverts pour les professions qui doivent absolument se déplacer : policiers, gendarmes, infirmière, routiers, notamment.