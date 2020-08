Coronavirus : quels animaux peuvent être infectés ?

publié le 30/08/2020 à 08:05

La liste des animaux présentant un risque d'infection à la Covid-19 est longue. Certains présentent un risque très élevé, alors qu'il s'agit d'espèces menacées.

De nombreux cas de félins infectés, notamment des chats ont été répertoriés en France et à l'étranger. Pourtant, ils ne présentent qu'un risque "moyen" de contamination selon les recherches des scientifiques de l'UC Davis, en Californie.

Les chercheurs ont établi un classement des animaux les plus susceptibles de contracter le coronavirus. Pour ce faire, ils se sont basés sur une séquence de 25 acides aminés des protéines ACE2, nécessaire à l’entrée du virus dans les cellules de l’hôte.

Pas moins de 410 espèces animales, mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens ont été classées selon leur risque d'infection, de "très élevée" à "très bas".

Sans surprise, les animaux les plus proches de l'Homme sont les plus susceptibles de contracter la Covid-19. Les animaux au risque le plus élevé font partie de la famille des "Grands Singes". En plus des humains cette catégorie contient les chimpanzés, les gorilles ou encore les bonobos.

La catégorie en dessous, présentant un risque "élevé", contient quelques animaux marins, comme les orques, les bélugas mais aussi quelques rongeurs comme le rat musqué ou le hamster de Chine.

Les chats rentrent dans la case des animaux à risque "moyen", au même titre que le bétail ou les moutons. Les chiens présentent un risque faible, comme les cochons et les chevaux.