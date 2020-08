Chevaux tués et mutilés : le portrait-robot de deux suspects dressé

publié le 27/08/2020 à 08:05

Depuis le 27 août, les gendarmes tiennent peut être le début d'une piste pour éclaircir le mystère des chevaux mutilés. Les cas se sont multipliés ces dernières semaines dans toute la France. En début de semaine, une nouvelle attaque a eu lieu dans l'Yonne : un cheval et deux poneys ont été lacérés à l'arme blanche dans un refuge de Villefranche Saint-Phal.



Mais cette fois, un portrait robot des mutileurs a pu être dressé, car ils s'en sont pris aussi au propriétaire du Ranch de l'Espoir : "J'ai été réveillé par le hurlement de deux cochons. L'un des agresseurs est venu me taper avec une serpette. Je lui ai donné des coups de canne et on s'est battu pendant 5 minutes", témoigne-t-il au micro de RTL.

"Pour enlever un œil ou les parties génitales d'un cheval, il faut vraiment être taré", poursuit-il.

