Coronavirus : quelles sont les nouvelles règles pour les cas contacts ?

Le 14 mars a été une date de changement pour les règles sanitaires : le passe vaccinal n'est plus demandé dans les lieux recevant du public (excepté les établissements de santé) et le masque n'est plus obligatoire en intérieur, sauf dans les transports. Les consignes sanitaires pour les personnes cas contact ont également changé.

Depuis le 14 mars, vous n'avez pas à vous isoler si vous êtes cas contact et complètement vacciné, que vous avez eu le Covid-19 il y a moins de quatre mois, c'est-à-dire au maximum en décembre dernier, et si vous n'êtes pas immunodéprimé.

Il est nécessaire de faire un test PCR ou antigénique deux jours après avoir été informé, par l'Assurance Maladie ou la personne positive, que vous êtes effectivement cas contact.

Si vous faites un autotest positif, vous devez alors réaliser un second test en pharmacie pour confirmer ou infirmer le résultat, que vous devrez attendre en vous isolant. Si le test que vous avez fait en pharmacie est positif, vous devez vous isoler immédiatement.

Si votre test est négatif, surveillez votre état de santé général, et réalisez un nouveau test dés l'apparition du premier symptôme. Vous devez également appliquer strictement les gestes barrière, et notamment le port du masque en intérieur et en extérieur, limiter ses contacts et télétravailler si c'est possible.

Cas contact chez les personnes non vaccinées

Si vous êtes cas contact et que vous n'êtes pas vacciné ou que votre schéma vaccinal n'est pas complet et que vous n'avez pas attrapé le Covid-19 il y a moins de quatre mois, ou si vous êtes immunodéprimé, vous devez vous isoler pour une période de sept jours après le dernier contact avec la personne positive.

Une fois la période d'isolement terminée, faites un test PCR ou antigénique. En cas de test positif, vous devez vous isoler immédiatement.

Pour les enfants de moins de douze ans, les mesures à appliquer sont les mêmes que celles pour les adultes vaccinés, excepté si l'enfant est immunodéprimé.

Pour rappel, on devient cas contact lorsqu'on a été proche d'une personne positive, sans respecter la distanciation sociale ajoutée a une séparation physique créant deux espaces (avec une vitre par exemple) et si la personne positive ne portait pas de masque.