Coronavirus : pourquoi la 4e dose de vaccin est-elle réservée aux plus de 80 ans ?

Le gouvernement, par l'intermédiaire de Jean Castex, a annoncé, lundi 14 mars, que les seniors de plus de 80 ans seront désormais éligibles à une quatrième dose de vaccin anti-Covid. Les 4,1 millions de Français concernés peuvent désormais prendre rendez-vous pour recevoir une nouvelle dose.

Le gouvernement veut mieux protéger cette population plus vulnérable dans un contexte de reprise épidémique. Avec l'âge, le système immunitaire devient moins performant, même chez les personnes âgées en bonne santé. Rendant les seniors plus sensibles aux infections.

Les personnes âgées de plus de 80 ans sont aussi moins nombreuses que les autres tranches de la population à être vaccinées. Moins de 75 % de cette population possède un schéma vaccinal complet, contre 90 % des 70-75 ans.

Dans une étude publiée en décembre dernier, les autorités constataient que "l’efficacité vaccinale contre les formes symptomatiques s’atténue très significativement après six mois, particulièrement pour les personnes d’un âge compris entre 75 et 84 ans et plus fortement pour les 85 ans ou plus, avec respectivement 50,6 % et 38,6 % d’efficacité". Cette diminution de la protection a également incité le gouvernement à ouvrir une nouvelle campagne de vaccination pour les plus âgés.