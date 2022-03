Coronavirus : l'Europe connaît-elle actuellement un "rebond épidémique" ?

Ce mercredi 16 mars, le ministre de la Santé a estimé que le gouvernement avait pris "la bonne décision" en levant les mesures sanitaires en dépit du rebond épidémique. Selon Olivier Veran, toute l'Europe connaît actuellement un rebond épidémique. Le ministre de la Santé a particulièrement donné l'exemple des pays qui n'ont pas allégé leur protocole sanitaire, comme l'Italie ou l'Allemagne.

"Si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais 'regardez l'Allemagne, regardez l'Italie !' ", a lancé le ministre de la Santé au micro de France info. Ces deux pays, voisins de la France, "connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le passe sanitaire et parfois le passe vaccinal" et "qu'ils ont maintenu le port du masque dans les lieux fermés. En Italie c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces !", continue Olivier Véran.



En effet, le nombre moyen de nouveaux cas quotidiens en Allemagne atteint un nouveau record avec plus de 203.000 cas par jour désormais recensés. En Italie, les cas de coronavirus sont en hausse avec 54.256 nouvelles contaminations recensées en moyenne chaque jour. Sur ce territoire, le nombre moyen le plus élevé de cas de contaminations quotidiens a été reporté le 14 janvier.

"Rebond épidémique" dans toute l'Europe ?

Aux Pays-Bas, l’essentiel des restrictions a pris fin le 25 février. Aujourd'hui, les Pays-Bas recensent en moyenne 61.299 nouvelles contaminations chaque jour. Le nombre moyen le plus élevé de cas de contaminations quotidiens a été reporté le 12 février. Nous ne remarquons donc pas d'augmentation du nombre d'infection après le 25 février, date de fin des restrictions.

En Angleterre, le masque n’est plus obligatoire depuis fin janvier et les personnes positives ne sont plus obligées de s’isoler depuis le 24 février. Aujourd'hui, les cas de coronavirus sont en hausse avec 73.309 nouvelles contaminations recensées en moyenne chaque jour. Le nombre moyen le plus élevé de cas de contamination quotidiens a été reporté le 5 janvier. Il n' a donc pas non plus d'augmentation du nombre d'infection au coronavirus depuis la fin des restrictions sanitaires.