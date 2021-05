publié le 05/05/2021 à 21:40

C'est le pays le plus vacciné au monde, et pourtant les Seychelles font face à une nouvelle hausse des cas de coronavirus, obligeant ainsi le gouvernement à prendre de nouvelles mesures restrictives.

L'archipel de près de 100.000 habitants compte 60% de sa population entièrement vaccinée. Néanmoins, les Seychelles ont recensé près de 500 nouveaux entre jeudi et samedi, rapporte la BBC, portant ainsi le nombre de cas actif à environ un millier.

En réponse à cette reprise de l'épidémie, l'archipel a durcit les mesures. Les écoles sont fermées, les réunions entre membres de foyers différents ne sont plus autorisées et le télétravail est fortement encouragé. De plus, les bars, restaurants et commerces doivent désormais fermer plus tôt le soir et les activités sportives sont annulées. Le couvre-feu à 23 heures reste quant à lui toujours d'actualité.

1/3 des cas actifs étaient entièrement vaccinés

"Malgré tous les efforts exceptionnels que nous faisons, la situation du Covid-19 dans notre pays est critique en ce moment avec de nombreux cas quotidiens signalés la semaine dernière", a déclaré la ministre de la Santé Peggy Vidot lors d'une conférence de presse mardi 4 mai.

Selon l'agence de presse des Seychelles, un tiers des cas actifs impliquait des personnes entièrement vaccinées. Les autres avaient reçu une seule dose ou alors n'étaient pas encore vaccinées. Pour leur campagne de vaccination, qui a démarré en janvier, les Seychelles ont utilisé le vaccin chinois Sinopharm et Covishield, la version d'AstraZeneca fabriqué en Inde.