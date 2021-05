Vaccin contre le coronavirus : comment trouver un rendez-vous 24h avant

publié le 07/05/2021 à 14:00

À partir du 12 mai, l'ensemble des personnes majeures en France, avec ou sans comorbidités, auront la possibilité de se faire vacciner contre la Covid-19. Pour les personnes de plus de 50 ans, la procédure restera la même, avec une prise de rendez-vous en centre de vaccination possible à partir du 10 mai. Pour les plus jeunes, les conditions sont un peu plus restreintes.

Comme l'a annoncé Emmanuel Macron lors de l'inauguration d'un nouveau centre de vaccination, ce jeudi 6 mai, pour les 18-50 ans, il sera possible de réserver un créneau si celui-ci n'est pas pourvu 24 heures à l'avance. L'objectif : éviter que ne soient "gâchées" des doses.

Les différentes plateformes déjà chargées d'assurer la réservation de créneaux de vaccination ont ajusté leur mode de fonctionnement à ce nouveau critère. Doctolib a déjà annoncé qu'une fonction serait disponible à partir du 12 mai pour prendre rendez-vous dans les 24 heures suivantes et sans comorbidité. Le site CovidListe permettait par ailleurs déjà de s'inscrire et d'être contacté dès lors qu'une dose de vaccin était disponible.



3️⃣ À partir du mercredi 12 mai, les rendez-vous non pris sur Doctolib seront ouverts à tous les majeurs, la veille pour le lendemain, sans limite d’âge.#VaccinationCovid #DefiVaccination — Doctolib (@doctolib) May 6, 2021

Déjà à l'origine de CovidTracker - un service pour suivre l'évolution de la situation sanitaire - et de ma ViteMaDose, site qui regroupe l'ensemble des créneaux de vaccination disponibles sur les différentes plateformes, Guillaume Rozier a annoncé au micro de RMC qu'il lancerait également un service spécifique pour les rendez-vous pris moins de 24 heures avant. Celui-ci s'appellera ChronoDose.

Dernière solution possible : appeler directement un centre pour savoir si des injections sont disponibles le jour-même. Pour rappel, la vaccination est ouverte dès 18 ans pour toute personne qui souffre d'une ou plusieurs comorbidités, sans nécessité de présenter un certificat médical.