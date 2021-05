publié le 07/05/2021 à 17:20

La France a franchi la barre des 16 millions de personnes primo vaccinées et 7 millions ont reçu les deux doses de vaccin, ce vendredi 7 mai. Et la campagne va s'accélérer puisque Emmanuel Macron a annoncé que la vaccination sera ouverte à tous les majeurs dès mercredi 12 mai en cas de doses restantes.

"Il faut que tout le monde se vaccine, martèle Alain Fischer. C'est ainsi que l'on pourra revenir vers une vie sociale normale." Le Professeur rappelle les deux objectifs principaux de la vaccination : "Protéger contre le fait de tomber malade" et "un effet sur la diminution de la transmission, c'est-à-dire de la contagion d'une personne à une autre."

Pourquoi vacciner les jeunes revêt une importance capitale ? La première raison est "de se protéger soi-même pour ne pas tomber malade", assure le Pr. Fischer, car "même jeunes et en bonne santé", et même si c'est "rare", personne n'est "à l'abri de souffrir d'une forme grave de la maladie."

Le Président du conseil d’orientation de la stratégie vaccinale évoque une deuxième raison : "La nécessité d'obtenir une immunité de groupe, qu'il y ait suffisamment de personnes dans la population qui soient protégées parce qu'elles sont immunisées contre le virus et ses variants, de telle manière que le virus ne trouve plus de 'candidats' à infecter".

#COVID19 | Quels sont les effets bénéfiques de la campagne de vaccination ? Pourquoi est-il important de se faire vacciner, même chez les jeunes ? Quelle est la balance bénéfice-risque du vaccin AstraZeneca ?



Le Pr. Alain Fischer (@PrAlainFischer) répond à vos questions ⤵️ pic.twitter.com/gy8IOaX6K4 — Gouvernement (@gouvernementFR) May 6, 2021