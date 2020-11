Coronavirus : quand aura lieu le pic épidémique ?

publié le 06/11/2020 à 14:13

Une semaine après le début du confinement, on ne sait pas encore combien de temps il pourrait durer. L'épidémie continue à progresser et il est trop tôt pour voir les premiers effets des mesures. La question qui se pose est de savoir quand interviendra le pic de l'épidémie.

Pour l'instant, les personnes hospitalisées ont été contaminées avant le confinement, il y une semaine. Mais avec un confinement moins strict, les contaminations pourraient continuer. D'autant que le confinement a démarré plus tard qu’en mars, alors qu'il y avait plus de personnes en réanimation qu'au printemps.

La météo est aussi à prendre en compte : quand il fait froid, on est plus souvent à l’intérieur, et le risque de contamination est donc plus important. Les plus optimistes prévoient un pic épidémique autour du 15-20 novembre. D'autres imaginent qu'il y aurait encore plus de 8.000 malades en réanimation à la mi-décembre. À ce jour, on en compte plus de 4.000.

Les conditions du confinement sont différentes du printemps, mais la situation épidémique aussi. Avec le port du masque généralisé et un taux de reproduction moins important qu'en mars, il est possible que le confinement fonctionne quand même. Tout dépendra de nos comportements, et de la limitation très strictes des interactions sociales.