L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et le comité d'éthique de la recherche, le Comité de protection des personnes (CPP) ont autorisé l'entreprise Abivax à tester son médicament ABX464 contre le nouveau coronavirus Covid-19.

"Le mécanisme d'action anti-inflammatoire d'ABX464 pourrait contribuer à prévenir et traiter 'l'orage cytokinique' et l'hyper-inflammation, conduisant au syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et au décès des patients atteints de la Covid-19", estime la société dans un communiqué. Un "orage citokynique" est un emballement du système immunitaire semblable à une inflammation et "qui peut être fatal", note pourlascience.fr.

"De nouvelles données montrent qu'ABX464 inhibe la réplication virale du SARS-CoV-2 in vitro dans un modèle d'épithélium respiratoire humain, faisant d'ABX464 une molécule avec un triple effet potentiel, anti-viral, anti-inflammatoire et réparation tissulaire", s'enthousiasme encore la biotech Abivax.

Un essai clinique sur 1.034 patients

Les autorités compétentes ont donné leur feu vert pour un essai clinique sur 1.034 patients. L'entreprise va choisir 50 centres de recherches français et étrangers habitués à traiter des cas compliqués de patients infectés pour mener cet "essai clinique de phase 2b/3". L'entreprise est spécialisée dans la recherche de traitements contre les maladies inflammatoires, le cancer et les maladies virales.

L'entreprise informe être en discussion avec la banque publique d'investissement, Bpifrance, et le Secrétariat général pour l'investissement afin de déterminer les modalités de financement du projet. Cotée sur le compartiment B d'Euronext, la société dispose actuellement de deux candidats médicaments en développement clinique : ABX464 pour le traitement des maladies inflammatoires sévères et ABX196 pour le traitement du carcinome hépatocellulaire.