Depuis début mai, un certain nombre de messages concernent les militaires infectés après avoir séjourné sur le porte avion nucléaire français. Des messages très bien renseignés, avec chiffres et informations à l’appui, et ces quelques lignes, toujours les mêmes : "99% de guérison chez les marins du Charles de Gaulle traités à la Chloroquine et à l'Azythromycine. Pas un mot dans la presse..".

Partagée des milliers de fois, la publication rassemble ce qu’il faut pour nous faire douter mais rendre crédible l’affirmation. Déjà 99% ce n’est pas 100% donc on se dit que si la réussite du traitement n’est pas total et qu’on l’assume c’est que c’est vrai. Ensuite, l’armée. Elle communique peu, les époques changent mais la grande muette reste, donc on ne sait pas trop ce qu'il s’y passe.

Cependant attendez avant de partager ces renseignements, car ils sont faux. Contacté par l’AFP, le porte-parole de la Marine a confirmé lundi 4 mai, que la quasi-totalité des marins du Charles de Gaulle ont été guéris mais sans utiliser de chloroquine ou un de ses dérivés.



Confusion entre deux informations

En réalité cette fake news a été, comme souvent, mixée dans le shaker de l'actualité. Il y a d’un côté les militaires du Charles de Gaulle frappés par le Covid-19 et guérit. Et puis une autre information qui à beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Fin avril, une vidéo devient virale, elle montre des stocks de chloroquine avec ce message : "Soixante-dix kilos en baril de chloroquine. Soi-disant Raoult là… c’est un gourou, on le fait passer pour je sais pas quoi, et ça va où tout ça ? Pharmacie centrale des armées ! On soigne les militaires. Alors c’est bizarre, c’est bizarre tout ça, non ?".

L’AFP prend alors son téléphone et l’armée confirme : oui elle s’est bien fournie en chloroquine mais le chiffre de 70 kilos n’est pas confirmé. Le ministère des Armées explique qu’il a "réalisé un achat de précaution, si jamais la chloroquine se révélait validée par les autorités de santé comme étant utile pour lutter contre le Covid-19".

La pharmacie centrale des armées produit et stocks pour les troupes mais également pour les civil en cas de crise. Deux infos qui se sont croisées et entrechoquées. Pour résumer : l’armée à fait des réserves de chloroquine mais ne s’en est pas servi pour soigner les marins du Charles de Gaulle. Malgré ce que nous disent certaines séries hollywoodiennes, un militaire n’est pas cobaye à disposition.

Rehabilitation du Docteur Raoult

Oui la star de cette pandémie a des fans et des adversaires acharnés, mais là si l’on suit cette intox cela voudrait dire que le gouvernement tient deux discours. D’un côté pas de chloroquine généralisée mais un traitement à la chloroquine pour les forces armées. Mensonge, complot, manipulation et puis...on passe à un autre complot. Le soutien à un traitement ou à un scientifique n’est pas un feu vert au mensonge. Donc même si vous êtes un créatif frustrée, inutile d’inventer des nouvelles fake news, le marché est saturé.