Coronavirus : les résultats de l'essai Discovery connus le 14 mai, assure Macron

et AFP

publié le 04/05/2020 à 21:30

C'est "une étape importante" : Emmanuel Macron a annoncé ce lundi 4 mai que les résultats de l'essai Discovery seront connus le 14 mai. Il a toutefois appelé à la prudence. "À ce stade, il faut être très prudent, on n'a rien de concluant", a-t-il expliqué lors d'un point presse à l'Élysée.

L'essai Discovery doit tester quatre traitements, dont la controversée hydroxychloroquine, sur 3.200 patients en Europe, dont au moins 800 en France, uniquement des patients hospitalisés et gravement atteints.

Un comité indépendant et international analysera et compilera les données brutes récoltées. Deux grandes approches sont testées contre le nouveau coronavirus : des antiviraux pour combattre directement le virus comme pour Discovery, et des médicaments agissant sur le système immunitaire, pour contrôler la réaction inflammatoire de l'organisme.

Le président de la République a par ailleurs annoncé que la France allait, tout comme "plusieurs autres partenaires européens", mettre 500 millions d'euros dans la coopération internationale dans le cadre de l'OMS destinés à accélérer la recherche, permettre une diffusion optimale de ses résultats dans le monde entier et soutenir les systèmes de santé. L'enveloppe mondiale de cette initiative devrait être de huit milliards d'euros.