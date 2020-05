publié le 14/05/2020 à 11:51

La recherche pour trouver un traitement contre le coronavirus avance. On attend notamment les résultats de l'étude Discovery, qui porte sur quatre traitements existants, dont la chloroquine. Interrogé à ce sujet sur RTL, le Professeur Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon, membre du Conseil scientifique et chercheur au Centre international de recherche en infectiologie, a donné des informations supplémentaires.

"L’essai Discovery va prendre de l’ampleur, mais nous n'aurons pas de résultats à très court terme, a-t-il déclaré, ajoutant que "d’autres pays étaient en train de se raccrocher, tels que le Luxembourg et probablement bientôt la Belgique, le Portugal, l’Allemagne ou encore l’Autriche".

Il explique notamment que le nombre de patients n'est pas encore suffisant pour juger des résultats. "Je ne dis pas que nous n’avons pas trouvé le traitement, mais nous n’avons pas encore le nombre de patients - nécessaire - pour pouvoir juger si ces traitements sont efficaces et à quel degré d’efficacité ils sont."



Et d'abonder : "On a besoin encore d’un tout petit peu de temps et on reviendra probablement sur une analyse au début du mois de juin qui nous dira si on peut commencer à libérer des informations."