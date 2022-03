Coronavirus : pourquoi lever les restrictions lundi alors que les contaminations augmentent ?

L'application TousAntiCovid et un masque FFP2 (illustration).

À partir de ce lundi 14 mars, comme partout en intérieur, le masque ne sera plus obligatoire et le passe vaccinal disparaîtra, a annoncé Olivier Véran la semaine dernière. Une levée des restrictions sanitaires qui ravit certains Français, mais en inquiète d'autres car l'épidémie est encore loin d'être derrière nous.

Le nombre de contaminations, indicateur scruté par les autorités, repart à la hausse avec en moyenne 58.000 cas quotidiens ces 7 derniers jours. En une semaine, les cas ont augmenté de 11%, ce qui marque une nette reprise de la circulation virale notamment en raison de la rentrée scolaire mais aussi d'un relâchement du respect des gestes barrières.

Dans ce contexte, une question se pose : est-ce raisonnable de lever les dernières restrictions ce lundi ? Pour le gouvernement oui. Tout d'abord, les données hospitalières sont toujours au vert, avec moins de 2.000 lits de réanimation occupés par des patients Covid et 21.000 hospitalisations, soit 8% de moins que la semaine dernière.



Par ailleurs, l'exécutif ne craint pas de reprise massive des contaminations. Le variant d'Omicron BA.2, désormais majoritaire en France, est sous haute surveillance mais toutes les données à disposition à ce stade sont très encourageantes. L'Institut Pasteur estime qu'il n'engendrera pas de rebond de l'épidémie et selon les premières études, ce variant serait plus contagieux mais moins virulent. Ce qui signifie qu'il va circuler mais ne provoquera pas de cas graves entrainant une tension sur les hôpitaux.