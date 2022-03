Grâce à l'amélioration de la situation sanitaire, le gouvernement a décidé de lever les restrictions sanitaires. Le passe vaccinal sera suspendu partout où il s'appliquait et le port du masque ne sera plus obligatoire dans la majorité des lieux.

Toutefois, dans un communiqué, Matignon précise que le masque sera toujours exigé dans les transports en commun "jusqu'à nouvel ordre". Jean Castex explique que cette décision se justifie par "la promiscuité" des voyageurs. Autres lieux où les Français devront rester masqués : les hôpitaux et les Ehpad, en raison de l'état de santé des personnes présentes. Le passe sanitaire (présentation d'une preuve vaccinale, d'un test négatif ou d'un certificat de rétablissement) sera toujours imposé, tout comme "l'obligation vaccinale, qui s'applique aux soignants".

L'entourage du Premier ministre indique que "le port du masque reste néanmoins recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé”. De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran a appelé à ne pas oublier les gestes barrières. Et a tenu à rajouter que le masque "n'est plus obligatoire mais il reste évidemment tout à fait possible de le porter voire, recommandé de le porter dans certaines situations".