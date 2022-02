Coronavirus : le sous-variant BA.2 moins dangereux que prévu ?

"Nous ne voyons pas de différence en termes de gravité entre BA.1 comparé à BA.2 et donc c'est un niveau de gravité similaire en termes de risques d'hospitalisation", a déclaré mardi 22 février Maria Van Kerkhove, qui chapeaute la lutte contre le Covid-19 à l'OMS, sur les réseaux sociaux.

Alors qu'il commençait, depuis plusieurs semaines, à se diffuser à travers le monde, le sous-variant BA.2 d'Omicron inquiétait les autorités sanitaires à propos de sa virulence et sa contagiosité. Mais un Comité consultatif d'experts sur l'évolution du virus qui donne le Covid-19 a présenté une étude aux résultats rassurants.

"Alors que nous voyons une baisse des cas (des infections) dans des pays nous ne constatons pas une reprise avec BA.2", a ajouté Maria Van Kerkhove. Début février, une étude préliminaire danoise - qui n'avait pas encore été relue par des pairs - avait suggéré que le sous-variant BA.2 "pourrait être plus infectieux que l'Omicron originel (BA.1)", avait rapporté le site The Conversation. Selon l'étude, les personnes dont le schéma vaccinal est complet auraient 2,5 fois plus de chances de contracter BA.2 que BA.1.

De plus, l'OMS a indiqué mardi qu'il existait une protection significative entre BA.1 et BA.2. Si un patient a été infecté par BA.1 ou BA.2, il est protégé contre l'autre sous-lignage pendant six à huit semaines.