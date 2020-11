publié le 03/11/2020 à 07:30

Les médecins généralistes et les pharmaciens vont pouvoir utiliser à partir de ce mardi 3 novembre les fameux tests rapides pour détecter plus vite le virus. Ils vont désormais se déployer progressivement en France. Antigéniques ou salivaires, RTL vous explique quelle est leur efficacité et dans quelles circonstances ils seront utiles.

25 tests rapides sont pour l'instant homologués en France et désormais remboursés par la Sécurité sociale. Ces tests appelés "antigéniques" ont l'avantage de donner un résultat en moins d'une demi-heure. Les tests classiques actuels, les PCR, cherchent à détecter le noyau du virus, et pour le voir, il faut répliquer ses gènes, son ARN, des milliards de fois dans une grosse machine en laboratoire. Cela prend un, deux, voire trois jours, alors que le test antigénique détecte lui l'enveloppe du virus et c’est presque immédiat.

Chez Ajan, l'un des laboratoires qui importent ces tests d'Asie et les revend en France, la méthode de prélèvement est comme pour le PCR, un écouvillon dans le nez. Une sorte de coton-tige de 20 centimètres de long qu'on vous enfonce dans une narine. Ce n'est pas agréable, mais ça ne fait pas mal, ça fait juste un peu pleurer.



99% des cas positifs sont détectés

Le prélèvement est mélangé dans une éprouvette a un produit réactif, puis placé sur une bandelette qui change de couleur si vous êtes positif. Il n'y a donc pas besoin de matériel lourd et depuis ce mardi, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et même les pompiers sont autorisés à les réaliser.

Ces tests antigéniques sont efficaces et fiables sur les personnes qui ont déjà des symptômes et qui ont donc beaucoup de virus. 99 % des cas positifs sont détectés, mais il peut y avoir 20 % de faux négatifs. La Haute Autorité de Santé les a recommandés plutôt pour des gens symptomatiques de moins de 65 ans. Au-delà, mieux vaut ne pas se tromper et faire un PCR.

Autre avantage de ces nouveaux tests antigéniques, pour du dépistage massif, ils sont en 40 % moins chers que les PCR. Ainsi, même si quelques cas passent au travers des mailles du filet, vous pouvez tester un Ephad deux fois par semaine, tous les salariés d'une entreprise, et ainsi repérer des clusters.

Les tests salivaires pas assez fiables

Le gouvernement a aussi autorisé ces tests rapides pour vous et moi. Même si nous n'avons pas de symptômes, il est possible de faire le test juste pour savoir, avant par exemple d'aller voir un proche à risque. Certaines pharmacies vont commencer à en proposer, des médecins aussi, et tout sera remboursé.

Malgré tout, cela ne va pas être l’usage le plus fréquent car ces professionnels déjà débordés ont autre chose a faire. Il faut en plus un espace dans la pharmacie et être formé, donc ces tests seront plutôt faits dans des barnums devant une fac ou à l’entrée d’une entreprise. Certains sont déjà utilisés dans des aéroports. Concernant les tests rapides avec la salive, ils ne sont toujours pas jugés assez fiables. Ils finiront par l'être et vous pourrez les faire vous même à la maison, mais il faut avoir encore un peu de patience.