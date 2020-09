publié le 16/09/2020 à 06:44

Le Premier ministre Jean Castex avait promis d'améliorer le fonctionnement des tests en donnant, notamment, la priorité aux patients qui présentent des symptômes de la Covid-19. Une façon de désengorger les laboratoires. Mais pour l'instant, ce système ne fonctionne pas, les délais pour obtenir le résultat d'un test restent excessivement longs. Ce que regrette Florence. Elle travaille dans un laboratoire du groupe Biofusion dans le Tarn-et-Garonne et doit faire face chaque jour à la colère des patients.

"Ça peut être au téléphone avec des insultes. Dans le laboratoire, on a aussi des gens qui s'énervent, qui claquent des portes. Un jour, deux jours, trois jours… Puis au bout du quatrième jour, on commence à craquer. Aujourd'hui, on pense qu'on n'a ni les moyens techniques ni les moyens humains ni les moyens financiers de travailler. Et surtout, on n'a aucune reconnaissance", témoigne-t-elle au micro de RTL.

"On donne toujours plus sans qu'on nous le demande parce qu'on a toujours fait en sorte que nos laboratoires tournent et tournent bien pour pouvoir répondre du mieux possible à nos patients. (…) Aujourd'hui, on ne peut pas leur répondre, on ne peut pas les satisfaire. On est dans une impasse. C'est très difficile à supporter. On est dans des situations d'épuisement total".

Face à cette situation, Florence a choisi mardi pour la première fois de se mettre en grève. Plusieurs autres laboratoires ont fait de même, protestant contre une prime Covid jugée "dérisoire".

