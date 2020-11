publié le 14/11/2020 à 06:29

Si les Français les moins fortunés ont pu se réjouir de l’enquête publiée mardi 10 novembre par l'UFC-Que Choisir, la direction générale de la santé (DGS) vient doucher leurs espoirs : d’après elle, il ne faut pas laver les masques chirurgicaux.

Plus précisément, les autorités sanitaires expliquent à France Télévisions : "En principe, et selon les recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), les masques chirurgicaux à usage unique doivent être jetés dans une poubelle après utilisation". Et d’ajouter : "Des travaux sont en cours en France pour étudier si une éventuelle réutilisation est possible garantissant leur efficacité et leur capacité de filtration".

En clair, les consommateurs sont invités à continuer de jeter les masques chirurgicaux après quatre heures d’utilisation ou dès qu’ils sont humides, et non à les laver ensuite. Mardi, l’association de consommateurs UFC-Que Choisir publiait une enquête concluant que ces masques pouvaient être lavés jusqu’à dix fois pour être réutilisés. Ils "conservent de très bonnes capacités de filtration après 10 lavages en machine à 60°", pouvait-on ainsi lire.

L’enquête a été menée à partir de "trois modèles achetés en grandes surfaces et en parapharmacie”. Elle établit également qu’après plusieurs cycles en machines, les masques restent "bien au-dessus des exigences minimales des masques en tissus" certifiés Afnor.