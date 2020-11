Coronavirus : les masques chirurgicaux sont lavables et réutilisables 10 fois

publié le 11/11/2020 à 12:19

Ne jetez plus vos masques chirurgicaux ! Les masques ne sont en réalité pas à usage unique et sont lavables et réutilisables. C'est en effet ce que révèle une étude de l'UFC-Que Choisir. L'association de consommateurs assure ainsi que les masques chirurgicaux "conservent de très bonnes capacités de filtration après 10 lavages en machine à 60°". Une bonne nouvelle d'un point de vue économique comme écologique.

Ce test a été réalisé sur "trois modèles achetés en grandes surfaces et en parapharmacie" par l'UFC-Que Choisir. Alors que les recommandations sont de jeter ces masques chirurgicaux après quatre heures d'utilisation ou dès qu'ils sont humides, le test de l'association de consommateurs révèle que même après plusieurs cycles en machine, ils restent "bien au-dessus des exigences minimales des masques en tissus" certifiés Afnor.

En pratique, chaque masque a été lavé puis passé au sèche-linge et repassé à faible température. Les trois différents modèles testés par l'UFC-Que Choisir "se sont maintenus à un niveau suffisant pour un usage grand public".

Les masques chirurgicaux peuvent être réutilisés

Après 10 lavages et autant de passages au sèche-linge et de repassages, "en dépit d’un léger feutrage, les masques chirurgicaux lavés font donc jeu égal, et au-delà, avec les plus performants des masques en tissu portant la garantie Afnor/DGA".

"Contrairement aux consignes officielles, la réutilisation des masques chirurgicaux pour un usage non médical est donc envisageable sans compromettre leurs performances", assure l'association de consommateurs. Cela constitue un gain financier mais aussi un avantage écologique. "Pour l’environnement, la réutilisation est également salutaire, les masques chirurgicaux étant constitués de plastiques non recyclables", note eneffet l'UFC-Que Choisir.