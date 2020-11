publié le 11/11/2020 à 08:46

S'il est trop tôt pour être sûr du vaccin élaboré par Pfizer contre le coronavirus, les résultats sont "positifs" selon Odile Launay, infectiologue et membre du comité vaccin Covid-19. Une campagne de vaccination générale en France, est néanmoins encore loin. Dans le cas où il serait commercialisé dans le pays, ce n'est qu'une seule partie de la population qui en bénéficierait d'abord, a-t-elle expliqué sur RTL.



"On va en priorité vacciner les gens les plus à risque de développer les formes les plus sévères, puis les personnes les plus exposées au virus, puis ensuite il y aura vaccination de l’ensemble de la population générale, mais cela va se faire en plusieurs temps", décrit-elle. Parmi les personnes à risque, on compte évidemment les personnes âgées, mais aussi les personnes diabétiques ou malades chroniques.

Dans tous les cas, il faudra être patient car même si le vaccin Pfizer est efficace à 90%, "c’est extrêmement important de pouvoir avoir des données à plus large échelle" et de pouvoir évaluer cette efficacité "à distance de la vaccination".