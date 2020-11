publié le 10/11/2020 à 18:28

Faut-il rendre obligatoire le vaccin contre le coronavirus ? C'est ce que propose l'écologiste Yannick Jadot. Parmi les politiques, le sujet fait débat. Et au sein d'une même famille, on n'est pas toujours d'accord. Comme souvent sur les sujets éthiques ou médicaux, cette question appelle des réflexions très personnelles.

Chez les Républicains, Philippe Gosselin penche plutôt pour une vaccination obligatoire. "À partir du moment où quand on se protège on protège aussi les autres, je crois qu'on peut effectivement s'interroger sur cette obligation de vaccination." Alors que son collègue Damien Abad restreindrait cette obligation aux seules populations à risque et aux soignants.

Au Rassemblement national, Sébastien Chenu, lui, fonde son refus sur le respect de la liberté individuelle. "Autant on peut inciter très fortement les populations exposées, les personnes âgées mais aussi les soignants, à pouvoir se vacciner, autant l'aspect obligatoire d'un vaccin me heurte même intellectuellement."

À gauche, en revanche, on est plutôt pour une vaccination obligatoire, au nom de la santé publique et du principe de responsabilité. Certains Marcheurs partagent d'ailleurs cette position... Tandis que d'autres comme Pieyre-Alexandre Anglade jugent le débat légitime mais prématuré. "J'insiste sur la nécessité absolue de rester concentré sur l'épidémie et quand le vaccin sera là, alors on pourra discuter de la façon dont on doit le rendre contraignant ou non vis-à-vis de la population française."

À écouter également dans ce journal

Économie - Le groupe Printemps a annoncé qu'il allait fermer sept de ses magasins en France à cause des difficultés financières liées à la crise du coronavirus. Des emplois sont aussi menacés. 428 postes pourraient être supprimés d'ici juillet 2021.

Éducation nationale - Ce mardi était un jour de grève dans l'Éducation nationale. Les enseignants réclament un renforcement du protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Mouvement peu suivi cependant avec moins de 9% de grévistes dans le primaire et 10% dans le secondaire.

Coronavirus - Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture de 4 information judiciaire contre X dans la gestion de la crise du coronavirus. Une première enquête préliminaire avait été ouverte il y a cinq mois.